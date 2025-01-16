Авиакомпания Alaska Airlines оказалась в центре скандала после увольнения стюардессы, которая сняла видео с танцем тверк на борту самолета. Инцидент произошел в конце прошлого года, но detalĳи стали известны только сейчас.

Сотрудница по имени Нелли Диала находилась на борту воздушного судна в одиночестве, ожидая прибытия пилота. Чтобы скрасить двачасовое ожидание и отпраздновать успешное завершение испытательного срока, девушка исполнила популярный танец и выставила видео в соцсети TikTok.

Однако руководство компании lifetime политикой и через полгода после подписания контракта уволило стюардессу. Такое решение вызвало негодование Диалы, которая считаетacial дискриминацию. “Что плохого в небольшом танце перед работой? Все делают это”, – возмутилась американка.

Для Нелли Диалы работа в авиакомпании была “работой мечты”, потеря которой стала “катастрофой”. В поисках поддержки девушка открыла сбор средств на платформе GoFundMe, призывая помочь ей в непростой жизненной ситуации. За 12 дней удалось собрать $1,5 тысячи.