Подарок, который должен был стать символом признания заслуг первой ракетки мира Янника Синнера, обернулся скандалом в Италии. Власти города Мандурия решили отметить 73 победы теннисиста в 2024 году, отправив ему 73 бутылки местного вина Primitivo di Manduria DOC. Однако вместо радости этот жест вызвал волну возмущения среди экспертов и представителей винодельческой индустрии.

Проблема началась с этикеток. На бутылках, предназначенных для Синнера, были размещены персонализированные наклейки с профилем спортсмена. Однако при этом с них исчезла обязательная государственная акцизная марка, что вызвало вопросы у Консорциума по охране Примитиво ди Мандурия. Организация заявила, что отсутствие маркировки ставит под сомнение подлинность вина, так как это обязательное условие для подтверждения качества и происхождения продукта.

Ситуация усугубилась тем, что компания Vinerie Baldari, которая занималась подготовкой подарка, принадлежит одному из чиновников мэрии Мандурия. Она приобрела вино у консорциума, сняла оригинальные этикетки и заменила их на новые, что вызвало обвинения в нарушении правил маркировки. Кроме того, компанию обвинили в незаконном использовании логотипов Equalitas, которые обозначают экологически чистое производство.

Власти Мандурии настаивают, что вино является настоящим и было произведено кооперативом Cantina Produttori di Manduria. Они также заявили, что выявленные нарушения уже исправлены. Однако скандал продолжает набирать обороты, и Консорциум начал проверку через своих контрольных агентов.

Между тем подарок так и не дошел до адресата. Бутылки были доставлены в администрацию муниципалитета Сесто в Южном Тироле, где проживает Синнер. Мама теннисиста, которая пришла за вином, поблагодарила за подарок, но не забрала ни одной бутылки. Теперь они остаются в администрации, ожидая дальнейшего развития событий.

Этот случай стал ярким примером того, как благие намерения могут обернуться неприятностями, если не соблюдать установленные правила. Винодельческая индустрия Италии, известная своей строгой регламентацией, не терпит нарушений, особенно когда речь идет о продуктах с защищенным обозначением происхождения.