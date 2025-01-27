В графстве Норт-Йоркшир, на севере Англии, завершил свою многовековую историю один из старейших пабов страны — Windmill Inn. Это заведение, которое принимало гостей с 1564 года, закрыло свои двери после 460 лет непрерывной работы. Как сообщает The Drinks Business, причина ухода с рынка легендарного паба кроется в сложной экономической ситуации и падении спроса.

История Windmill Inn началась в эпоху правления королевы Елизаветы I, когда Англия только вступала в период своего расцвета. Однако в последние годы заведение столкнулось с серьезными трудностями. В 2015 году временное закрытие моста, ведущего к пабу, привело к резкому снижению потока посетителей — оборот упал на 35%. Хотя мост позже восстановили, убытки оказались слишком значительными, и арендатор отказался продлевать контракт. Владелец здания, компания Heineken UK’s Star Pubs, пока не нашла нового управляющего.

Генеральный менеджер паба, проработавший в индустрии 37 лет, поделился с изданием своими опасениями. По его словам, ситуация в отрасли достигла критической точки. «За последний месяц три моих друга, владельцы успешных пабов в Йоркшире, были вынуждены закрыть свои заведения. Я никогда не видел ничего подобного», — отметил он.

Проблемы Windmill Inn — лишь часть общей тенденции. Согласно данным бухгалтерской фирмы Price Bailey LLP, около 11% пабов в Великобритании находятся на грани закрытия. Основные причины — растущие расходы на содержание заведений и ограничения, такие как запрет на курение, которые отпугивают часть клиентов.

Несмотря на закрытие, здание Windmill Inn останется доступным для аренды. Возможно, новый владелец сможет вдохнуть жизнь в это историческое место, сохранив его наследие для будущих поколений. Однако пока судьба одного из старейших пабов Англии остается под вопросом.