В Китае живет женщина, которая может похвастаться одним из самых удивительных достижений в истории человечества – она дожила до 124 лет! Цю Чайши из города Наньчун в провинции Сычуань считает, что секрет ее долголетия кроется в простых вещах: соблюдении режима дня, трехразовом питании и оптимистическом взгляде на жизнь.

Ее жизнь – это целая эпоха. Родившаяся 1 января 1901 года, она пережила две мировые войны, китайскую революцию и бесчисленные социальные и экономические изменения. Ее семья – это целое дерево, которое разрастается на протяжении поколений. Ее внучке уже 60 лет, а самый младший член семьи, с которым она знакома, всего лишь 8 месяцев от роду.

Цю Чайши уверена, что ее активная старость – результат правильного образа жизни. Она регулярно ест рис с салом, много двигается и всегда смотрит на жизнь с позитивом. Ее секрет прост, но эффективен.

Однако, несмотря на наличие документов, подтверждающих ее возраст, международные организации пока не подтвердили официально, что Цю Чайши действительно является одной из старейших жительниц планеты. Тем не менее, ее история – это вдохновляющий пример для всех, кто хочет жить долго и счастливо.