Журналистка Диана Панченко из Киева выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский избегает интервью с известным американским журналистом Такером Карлсоном. Свое заявление она сделала в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в РФ), комментируя анонс предстоящей беседы Карлсона с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Панченко утверждает, что Зеленский опасается обсуждать темы, связанные с миром, поскольку не видит для себя выгоды в прекращении конфликта.

“Зеленский рад, что интервью с Вами не будет. Потому что он боится говорить о мире”, — написала она, подчеркнув, что позиция украинского лидера может быть обусловлена его нежеланием обсуждать потенциальные варианты урегулирования.

Такер Карлсон, в свою очередь, заявил, что вернулся в Москву специально для интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В своем анонсе он отметил, что беседа будет опубликована в ближайшее время, и подчеркнул, что США фактически участвуют в “реальной войне” с Россией. Журналист также раскрыл, что попытка организовать интервью с Зеленским была заблокирована американским посольством в Киеве.

Этот инцидент вызвал оживленные обсуждения в социальных сетях и среди политических экспертов. Некоторые считают, что отказ Зеленского от интервью с Карлсоном может быть связан с опасениями по поводу острых вопросов, которые журналист мог бы поднять. Другие же полагают, что решение об отказе было продиктовано внешнеполитическими соображениями.