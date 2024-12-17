Учёные из разных стран продолжают удивляться способности живых организмов адаптироваться к экстремальным условиям Чернобыльской зоны отчуждения. Последние исследования выявили невероятно устойчивых к радиации круглых червей и грибок, способный питаться излучением.

Эти открытия не только расширяют наши представления о жизни в экстремальных условиях, но и открывают перспективы для медицины и технологий будущего.

Нематоды: черви, не боящиеся радиации

Исследователи из Университета Нью-Йорка обнаружили, что круглые черви-нематоды, обитающие в почве Чернобыльской зоны, демонстрируют высокую устойчивость к радиационному воздействию. Несмотря на уровни излучения, которые должны разрушать ДНК, генетический материал этих организмов остаётся невредимым.

Учёные сравнили 15 геномов чернобыльских червей с аналогами из Германии, США, Филиппин и Австралии. Результаты показали отсутствие серьёзных мутаций, что говорит о их уникальной способности адаптироваться к агрессивной среде.

«Наше исследование помогает понять, почему некоторые организмы более устойчивы к повреждениям, чем другие. Это может стать ключом к разработке методов восстановления ДНК и новых способов лечения рака», — отметила руководитель проекта профессор София Тинтори.

Чернобыльский грибок: радиация как источник энергии

Не менее удивительным оказалось открытие грибка Cladosporium sphaerospermum, способного питаться радиацией. Учёные обнаружили его на стенах реактора №4 Чернобыльской АЭС, где уровень излучения смертелен для большинства живых организмов.

Как это работает?

Грибок использует меланин, пигмент, который поглощает гамма-излучение и преобразует его в химическую энергию в процессе радиосинтеза. Этот механизм сравним с фотосинтезом у растений, где энергия поступает от солнечного света.

Группа исследователей из Ратгерского университета предполагает, что свойства C. sphaerospermum могут быть использованы для:

Создания противорадиационных экранов для защиты астронавтов в космосе. Например, на Марсе радиация в 700 раз выше, чем на Земле.

для защиты астронавтов в космосе. Например, на Марсе радиация в выше, чем на Земле. Очистки радиоактивно загрязнённых территорий. Грибок устойчив к низким температурам, кислотности и высоким концентрациям солей, что делает его идеальным для сложных условий.

Лягушки Чернобыля: невосприимчивость к радиации

Испанские учёные обследовали более 200 квакш (Hyla orientalis), обитающих в зоне отчуждения. Результаты удивили: радиация не повлияла на их возраст, скорость старения и уровень стресса.

Лягушки адаптировались к высокому фону излучения, демонстрируя нормальную жизнедеятельность в экстремальной среде.

Исследования чернобыльских нематод, грибков и амфибий показывают, что жизнь способна адаптироваться к самым суровым условиям. Эти открытия не только проливают свет на механизмы выживания организмов, но и открывают перспективы для создания инновационных биотехнологий — от лечения рака до защиты от радиации в космосе.

Чернобыльская зона отчуждения, считавшаяся символом гибели, всё больше становится лабораторией будущего, где наука находит решения для самых сложных проблем человечества.