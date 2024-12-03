Министерство внутренних дел России предупредило о новой схеме мошенничества, связанной с использованием неактивных сим-карт. Злоумышленники скупают такие номера, поступившие в повторную продажу, чтобы получить доступ к личной информации бывших владельцев и их онлайн-сервисам.

Схема работает следующим образом – мошенники восстанавливают доступ к учетным записям на основе старых сим-карт, ранее привязанных к Госуслугам, онлайн-банкам и другим сервисам. Таким образом они получают доступ к конфиденциальным данным, включая паспортную информацию, сведения о недвижимости и финансовых операциях. С помощью этих данных можно оформить кредит или провести другие мошеннические действия.

Для предотвращения подобных ситуаций специалисты МВД настоятельно рекомендуют открепить неиспользуемые номера телефонов от всех онлайн-сервисов. Это можно сделать через личный кабинет на портале Госуслуг. В случае с онлайн-банками следует обратиться в отделение банка для изменения привязанных контактов.

Если старая сим-карта больше не находится в вашем распоряжении, сменить привязанный номер можно через МФЦ. Важно помнить, что открепление номера возможно только при наличии физического доступа к сим-карте.

Эксперты подчеркивают, что своевременное обновление контактных данных и привязанных сервисов — ключевой шаг для защиты личной информации и финансовых средств.