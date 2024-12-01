Президент Украины Владимир Зеленский дал откровенное интервью, в котором раскрыл сложные дипломатические нюансы, сопровождающие предоставление военной помощи его стране союзниками. Зеленский отметил, что решения Европы об отправке оружия зачастую зависят от одобрения со стороны Соединенных Штатов. Это, по его словам, замедляет принятие критически важных решений в условиях затяжного конфликта.

Президент подчеркнул, что Украина, наконец, получила возможность использовать предоставленные США ракеты ATACMS, что кардинально изменило тактику боевых действий. Первое применение этого дальнобойного оружия стало значимым этапом в развитии конфликта, вызвав реакцию как внутри Украины, так и за ее пределами. Зеленский упомянул, что американская сторона выражала недовольство, когда эти ракеты использовались для ударов по некоторым объектам на территории России, включая энергетические системы. Однако лидер подчеркнул, что любое оружие, переданное Украине, должно использоваться для защиты суверенитета страны.

На фоне этих событий Зеленский провел несколько часов в поездках по восточным районам Украины, где он лично встречался с военнослужащими. Поездка стала частью секретной миссии, во время которой президент посетил Купянск, Краматорск и Покровск, где военнослужащие рассказали о нехватке боеприпасов и растущем давлении со стороны российских войск. Военные действия продолжаются вдоль почти 1000-километровой линии фронта, где украинская армия пытается удерживать оборонительные позиции с использованием западного оружия.

Ситуация осложняется сообщениями о предполагаемом участии северокорейских солдат на стороне России, хотя официального подтверждения этой информации нет. Зеленский отметил, что Украине приходится оперативно укреплять оборонительные рубежи, чтобы замедлить наступление противника.

На вопрос о том, поступают ли от США просьбы не использовать ракеты ATACMS по определенным целям, Зеленский ответил, что были случаи недовольства со стороны Вашингтона. Тем не менее, президент подчеркнул, что действия Украины направлены исключительно на защиту своей территории и борьбу за независимость.

Украинский лидер завершил свои разъезды словами о важности поддержки партнеров и признал, что помощь Запада остается жизненно необходимой для продолжения сопротивления. Однако он также выразил надежду, что бюрократические задержки и сомнения не станут препятствием для достижения общей цели — восстановления мира.