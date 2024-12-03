Москва обвиняет Киев в срыве процесса обмена военнопленными, заявляя, что украинская сторона отказывается принять 630 своих граждан. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

По словам Захаровой, действия украинских властей свидетельствуют о намеренном саботаже обмена пленными. Она отметила, что Киев использует затягивание процесса как инструмент для медийных и политических манипуляций. По её словам, такие действия направлены на создание международных перформансов, а не на решение гуманитарных вопросов.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона предложила передать Киеву 935 военнопленных, однако украинские власти отказались забрать более 600 из них. Захарова заявила, что Москва готова немедленно передать пленных на паритетных условиях, но эта инициатива блокируется со стороны Украины. Она также отметила, что многие из военнопленных остаются невостребованными, подчеркнув, что “они не нужны Владимиру Зеленскому”.

Ситуация вызывает обеспокоенность на фоне гуманитарной напряжённости, связанной с конфликтом. Представители российской стороны не раз поднимали вопрос о необходимости ускорения процедуры обмена для возвращения военнослужащих на родину. Однако, как утверждает Захарова, Киев предпочитает игнорировать эти предложения, создавая препятствия для диалога.

Ранее российское Министерство обороны неоднократно заявляло о своей готовности к диалогу по вопросам обмена пленными. Несмотря на это, прогресс в переговорах остаётся затруднённым, что усугубляет положение военнопленных и их семей.