Новое исследование Каролинского института, опубликованное в журнале The Lancet Planetary Health, выявило катастрофические последствия долгосрочного загрязнения воздуха в Индии.

Учёные подсчитали, что за десятилетний период с 2009 по 2019 год около 3,8 миллиона смертей связано с повышенным уровнем загрязнения, превышающим национальные нормы.

Частицы PM2,5: невидимая угроза

Главной причиной загрязнения является содержание в воздухе микроскопических частиц PM2,5, диаметр которых составляет менее 2,5 микрометров. Эти частицы проникают в лёгкие и кровоток, оказывая серьёзное воздействие на здоровье. Согласно исследованию, каждые 10 микрограммов PM2,5 на кубический метр увеличивают уровень смертности на 8,6%.

Исследователи обнаружили, что уровни PM2,5 значительно превышают как индийские стандарты (40 микрограммов на кубический метр), так и рекомендации Всемирной организации здравоохранения (5 микрограммов). В ряде регионов Индии этот показатель достигал 119 микрограммов на кубический метр.

Масштабы проблемы

На фоне рекомендаций ВОЗ о безопасных уровнях загрязнения исследование связывает 16,6 миллиона смертей с превышением допустимых концентраций PM2,5. Это составляет почти четверть всех смертей в Индии за рассматриваемый период.

При этом практически всё население страны — около 1,4 миллиарда человек — постоянно подвергается воздействию загрязнённого воздуха.

«Наши результаты показывают, что текущие нормы качества воздуха в Индии недостаточны для защиты здоровья. Необходимы более строгие меры и активное сокращение выбросов», — подчеркнул Петтер Люнгман, ведущий автор исследования.

Несмотря на запуск в 2017 году национальной программы борьбы с загрязнением воздуха, ситуация остаётся критической: концентрация PM2,5 продолжает расти в ряде регионов. Учёные отмечают, что частицы PM2,5 могут перемещаться на сотни километров, что делает локальные меры недостаточными.