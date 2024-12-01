Американские исследователи обнаружили связь между высоким уровнем липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), известным как «плохой холестерин», и повышенным риском развития болезни Альцгеймера. Исследование, опубликованное в журнале JAMA Neurology, указывает на то, что избыток ЛПНП способствует образованию в мозге токсичных белковых бляшек, характерных для этого заболевания.

Холестерин, играющий важную роль в строительстве клеточных мембран, синтезе гормонов и поддержании работы мозга, должен находиться в балансе. Мозг — один из наиболее богатых холестерином органов, где сосредоточено около 25% общего уровня этого вещества в организме. Здесь холестерин выполняет ключевую функцию в защите нервных клеток и обеспечении их взаимодействия, что необходимо для процессов памяти и обучения.

Однако уровень холестерина в мозге не зависит напрямую от его концентрации в крови. Орган самостоятельно производит необходимый ему холестерин, в то время как кровяной холестерин в большей степени влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Исследователи отметили, что высокий уровень ЛПНП способствует формированию амилоидных бляшек в мозге. Эти белковые скопления нарушают работу нейронов, ухудшая когнитивные функции и повышая риск инсульта. Появление таких бляшек связывают с прогрессией болезни Альцгеймера и другими нейродегенеративными заболеваниями.

В то же время липопротеины высокой плотности (ЛПВП), или «хороший холестерин», оказывают благоприятное воздействие на мозг. Они способствуют удалению излишков жиров, снижают воспалительные процессы и поддерживают здоровье сосудов, включая мозговые. Это подчеркивает важность поддержания оптимального уровня ЛПВП в организме для профилактики когнитивных нарушений.

Результаты исследования подчеркивают необходимость контроля уровня холестерина, особенно у людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым и нейродегенеративным заболеваниям. Регулярные обследования и соблюдение здорового образа жизни могут помочь снизить риски, связанные с избытком ЛПНП.