В Улан-Удэ городская поликлиника № 6 активно занимается профилактикой курения, предлагая горожанам не только информацию о вреде табака, но и реальную помощь в борьбе с этой пагубной привычкой. Медики подчеркивают, что курение — одна из ведущих причин смертности в мире, и его воздействие распространяется на все органы без исключения.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), табак связан с развитием более 25 заболеваний. Курение провоцирует рак в 12 различных частях тела, включая легкие, ротовую полость, гортань, пищевод, желудок и печень. Кроме того, табак может стать причиной миелоидного лейкоза, известного как рак крови. Эти факты подтверждают, что отказ от курения — это не только способ улучшить качество жизни, но и сохранить здоровье.

Одной из инициатив поликлиники стала «Школа здоровья», где специалисты помогают участникам разобраться с механизмами зависимости и дают практические советы по отказу от курения. Врачи напоминают, что уже через несколько дней без сигарет начинают происходить позитивные изменения: улучшается обоняние, нормализуется кровообращение и дыхание, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Медики также делятся рекомендациями для тех, кто решил бросить курить. Среди них — избегание курения на голодный желудок и в процессе еды, так как это усиливает вредное воздействие табачных веществ на слизистую желудка. Важно не курить при ходьбе или физической нагрузке, например, при подъеме по лестнице, когда вредные вещества проникают глубже в легкие. Курильщикам советуют проветривать помещения после каждого выкуренного сигареты и постепенно увеличивать интервалы между ними.

Для более осознанного подхода участникам предлагают завести дневник курения. Записывая каждую выкуренную сигарету, люди начинают лучше понимать, какие триггеры подталкивают их к этой привычке. Такой анализ помогает разработать стратегию отказа, поддержанную медицинскими рекомендациями и мотивирующими заданиями.

В поликлинике напоминают: отказаться от курения можно в любом возрасте, и каждый день без сигарет приближает человека к полноценной и здоровой жизни. Врачи уверены, что решимость, поддержка близких и помощь специалистов могут стать ключом к победе над зависимостью.