Зимой многие люди ошибочно считают, что потребность в воде снижается, поскольку организм якобы теряет меньше жидкости в холодное время года. Однако специалисты Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе предупреждают, что это миф. Организм продолжает терять влагу, даже несмотря на низкие температуры, и этот процесс нередко остается незаметным. Передает UfaTime.ru.

Медики напоминают, что зимой обезвоживание происходит из-за множества факторов. Это центральное отопление, использование обогревателей и сухой воздух в помещениях. Потеря воды происходит при дыхании, мочеиспускании и даже через кожу. Например, пар изо рта на морозе — это не что иное, как наглядное свидетельство потери жидкости.

Особенно много воды теряет организм при сочетании теплой, тяжелой одежды и активной физической нагрузки. «Обезвоживание зимой часто остаётся незамеченным, потому что мы меньше чувствуем жажду. Однако недостаток жидкости может привести к серьезным проблемам со здоровьем», — подчеркивают врачи.

Среди ключевых признаков обезвоживания специалисты называют сухость кожи, потрескавшиеся губы, чувство усталости и головокружения. Медики предупреждают, что недостаток жидкости может стать причиной хронических заболеваний почек, повышенного артериального давления, респираторных инфекций и нарушений в работе сердечно-сосудистой системы.

Чтобы избежать обезвоживания, врачи рекомендуют пить воду регулярно в течение дня, не дожидаясь появления жажды. Рекомендуемая норма составляет не менее восьми стаканов жидкости в сутки. Это может быть как чистая вода, так и теплые напитки — например, чай, травяные настои или даже супы, которые помогут поддерживать водный баланс в организме.