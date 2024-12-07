Сеченовский Университет стал местом проведения первого международного форума Евразийской ассоциации урологов, где собрались специалисты из России, Центральной Азии, Турции, Ирана и Пакистана. Мероприятие дало возможность экспертам обсудить последние достижения в лечении урологических заболеваний, представить новые подходы и технологии, которые помогают справляться с распространенными недугами, такими как мочекаменная болезнь и онкологические патологии.

Директор НМИЦ по урологии Дмитрий Цариченко отметил, что мочекаменная болезнь остается одной из самых частых патологий среди пожилых людей. Женщины старше 55 лет и мужчины, достигшие 60-летнего возраста, особенно подвержены этому заболеванию. По его словам, у 1000 человек на 100 тысяч населения старше 60 лет фиксируется эта проблема. Тем не менее, в России удается удерживать стабильный уровень заболеваемости, благодаря профилактическим и терапевтическим мерам.

Одним из прорывных решений в лечении стало использование тулиевых волоконных лазеров. Как пояснил профессор Алим Дымов, современные установки обладают широкой вариативностью настроек, что позволяет эффективно разрушать камни и минимизировать повреждения здоровых тканей. Особая система идентификации «камень-ткань» помогает врачам работать с высокой точностью даже в сложных клинических ситуациях.

Также внимание специалистов привлекла методика интраоперационной диагностики, основанная на совмещении данных ультразвука и КТ. Врач-уролог Станислав Али подчеркнул, что этот подход значительно улучшает точность операций, включая удаление камней и лечение опухолей почки. Технология помогает врачам увидеть анатомию пациента в реальном времени, что сокращает риск ошибок и снижает время восстановления.

На форуме была поднята тема улучшения качества урологической помощи. Участники отметили, что лечение сильно зависит от технического оснащения медучреждений и квалификации врачей. В этой связи Евразийская ассоциация урологов планирует разработать стандарты оценки, которые помогут обеспечить высокое качество услуг во всех медицинских центрах.

Международный форум стал важным шагом в объединении усилий врачей разных стран для борьбы с урологическими заболеваниями. Обсуждение новых технологий и обмен опытом укрепляют основу для более эффективной помощи пациентам.