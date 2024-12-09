В зимний период организму особенно необходим витамин D, поскольку солнечного света в наших широтах катастрофически не хватает. Эксперты Республиканского клинического перинатального центра в Уфе объяснили, как восполнить его недостаток и почему это так важно для здоровья.

Витамин D играет ключевую роль в поддержании многих функций организма. Он способствует формированию крепкой костной ткани, укрепляет иммунную систему, а также благотворно влияет на работу сердца и нервной системы. Однако зимой организм испытывает дефицит этого важного элемента из-за сокращения времени солнечного воздействия.

Основным источником витамина D остается солнечный свет, стимулирующий его выработку в коже. Но когда естественного света недостаточно, на помощь приходят добавки. Однако их прием требует консультации с врачом. Специалист определит оптимальную дозировку с учетом индивидуальных особенностей организма, чтобы избежать возможного избытка, который также может быть опасным.

Помимо добавок, витамин D можно получить из пищи. Среди богатых этим элементом продуктов лидируют жирные сорта рыбы — лосось, сельдь и скумбрия. Также он содержится в яичных желтках и печени. Для тех, кто не употребляет такие продукты, существуют альтернативы — специальные обогащенные витамином D молочные продукты и злаки.

Беременные женщины находятся в группе, особенно нуждающейся в поддержании уровня витамина D. Врачи подчеркивают, что зимой иммунная система будущих мам ослаблена, а витамин D помогает снизить вероятность простудных заболеваний, поддерживать эмоциональное состояние и предотвращать сезонные депрессии. Этот элемент также играет важную роль в развитии плода.

Таким образом, поддержание уровня витамина D зимой — это залог крепкого здоровья, хорошего настроения и защиты от сезонных болезней. Однако важно помнить, что самостоятельное назначение добавок может привести к нежелательным последствиям, поэтому любые действия следует согласовывать с врачом.