Для поддержания здоровья сердца после 50 лет важны физическая активность и правильное питание. Кардиолог Анастасия Фомичева поделилась рекомендациями, которые помогут укрепить сердечно-сосудистую систему и замедлить процесс старения организма.

По словам врача, регулярные аэробные упражнения — ключ к здоровью сердца. Она советует уделять физической активности 30–60 минут в день, минимум пять раз в неделю. Идеальными вариантами станут ходьба, плавание или велосипедные прогулки. Особенно полезны такие занятия на свежем воздухе, которые также благоприятно влияют на общее самочувствие.

Питание — второй важный аспект. Фомичева рекомендовала пересмотреть рацион после 40 лет. Следует ограничить употребление соли и простых углеводов, исключить насыщенные жиры и заменить их ненасыщенными. В рационе должно быть больше растительной пищи, богатой клетчаткой, а также жирной рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами. Употребление рыбы хотя бы раз в неделю может существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Эндокринолог Зухра Павлова добавила, что необходимо обращать внимание на конечные продукты гликирования (КПГ) — вещества, которые образуются при термической обработке пищи и ускоряют старение организма. Особенно вреден жареный бекон, который, по словам эксперта, содержит более 90 тысяч продуктов гликирования, что превышает шесть дневных норм. Павлова настоятельно советует исключить этот продукт из рациона, чтобы минимизировать риски для здоровья.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить здоровье сердца, замедлить возрастные изменения и снизить риск хронических заболеваний. Простые корректировки в образе жизни и питании способны существенно улучшить качество жизни в зрелом возрасте.