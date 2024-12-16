Эксперты советуют выбирать лопату с длинным черенком, высота которого должна доходить примерно до плеч. Это поможет избежать лишнего наклона и снизить нагрузку на позвоночник.

Об этом сообщает издание UfaTime, ссылаясь на рекомендации врачей-экспертов из местного Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Советы врачей

Не используйте слишком большую лопату, чтобы не переносить большие объемы снега за раз. Делайте больше движений с небольшими порциями снега — это снизит риск травм. Во время работы минимизируйте наклон корпуса: слегка присядьте, используя ноги для подъёма веса. Регулярно меняйте сторону, чтобы равномерно распределять нагрузку на мышцы.

Медики также отмечают, что при работе с лопатой можно эффективно сжигать калории. Например, за один час активной уборки снега человек теряет около 440 ккал.

Снег вместо спортзала: занимательные подсчёты

Снегопад может превратить двор в персональный фитнес-зал. Давайте посмотрим, какие результаты можно получить, если час работы с лопатой действительно сжигает 440 ккал:

Шоколадный батончик (около 230 ккал): всего полчаса уборки снега — и вы сожжёте его калории.

(около 230 ккал): всего полчаса уборки снега — и вы сожжёте его калории. Кусок пиццы (примерно 280 ккал): за 40 минут работы вы избавитесь от его калорийной нагрузки.

(примерно 280 ккал): за 40 минут работы вы избавитесь от его калорийной нагрузки. Порция картофеля фри (около 440 ккал): час уборки — и калории от любимого фастфуда сгорели.

Для сравнения, час прогулки быстрым шагом сжигает около 300 ккал, а интенсивная пробежка — до 500 ккал. Таким образом, уборка снега лопатой становится полноценной тренировкой, при этом вы совмещаете приятное с полезным — поддерживаете физическую форму и делаете двор чище.

Полезный совет напоследок

Если работа со снегом занимает больше часа, обязательно делайте паузы для отдыха. Выпейте воды, чтобы избежать обезвоживания, и не забывайте про тёплую одежду, чтобы защититься от переохлаждения. Следуя этим рекомендациям, вы сохраните здоровье и сделаете процесс уборки комфортным и безопасным.