Регулярное медицинское обследование — это важный элемент заботы о здоровье, который помогает своевременно выявить возможные проблемы и предотвратить их развитие. Специалисты городской больницы №5 в Уфе напоминают, какие анализы и с какой периодичностью следует сдавать, чтобы поддерживать здоровье на высоком уровне.

Частота сдачи анализов зависит от возраста, общего состояния здоровья и наличия факторов риска, однако существуют общие рекомендации, которые подходят большинству людей. Одним из основных исследований является общий анализ крови (ОАК). Его рекомендуют сдавать ежегодно для контроля общего состояния организма, особенно уровня гемоглобина, лейкоцитов и других показателей. Также стоит проводить биохимический анализ крови (БАК), который помогает оценить состояние печени, почек и уровень сахара в крови.

Контроль уровня липидов в крови, таких как холестерин и триглицериды, позволяет выявить риски сердечно-сосудистых заболеваний. Эти анализы обычно рекомендуются каждые 4–6 лет, но при наличии наследственной предрасположенности к гиперхолестеринемии или сердечно-сосудистым заболеваниям частота может быть увеличена.

Анализ мочи (ОАМ) также входит в список обязательных процедур. Его проводят раз в год для выявления нарушений в работе почек и мочевыводящих путей. Это исследование помогает обнаружить инфекционные процессы, воспаления и другие патологии.

Врачебные рекомендации могут варьироваться в зависимости от индивидуальных факторов, включая возраст и хронические заболевания. Например, людям старше 40 лет рекомендуется более частый контроль уровня сахара в крови и давления, а также обследование на онкомаркеры. Для женщин в возрасте старше 35 лет особое значение имеют анализы, связанные с гормональным фоном, и регулярные осмотры у гинеколога.

Специалисты подчеркивают, что сдавать анализы следует даже при отсутствии явных симптомов заболеваний. Это позволяет обнаружить отклонения на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Врачебный контроль и периодические обследования — это не просто необходимость, а важная привычка, которая способствует поддержанию здоровья и качеству жизни.