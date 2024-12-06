Квашеная капуста известна не только своим вкусом, но и полезными свойствами, которые способствуют укреплению здоровья и замедлению процессов старения. Однако гастроэнтерологи предупреждают, что чрезмерное увлечение этим продуктом может нанести вред организму, особенно людям с определенными заболеваниями. Об этом в беседе с корреспондентом агентства «Доступ» рассказала Мария Жарова, старший лаборант кафедры гастроэнтерологии Пироговского университета.

Квашеная капуста — это ферментированный продукт, в котором в процессе заквашивания образуются полезные бактерии. Они поддерживают микробиом кишечника, снижают воспалительные процессы и укрепляют иммунитет. Однако высокая концентрация соли и уксуса делает капусту нежелательной для частого употребления людьми с гипертонией, заболеваниями почек и другими хроническими недугами. В таких случаях рекомендовано ограничиться 3–4 чайными ложками или одной порцией салата в неделю.

Для тех, кто готовит капусту дома, есть возможность снизить количество соли и сахара, сделав продукт более полезным. Покупную капусту можно промыть водой, чтобы уменьшить содержание соли. При этом важно учитывать, что наличие уксуса в составе говорит о том, что продукт не квашеный, а маринованный, что снижает его полезные свойства. Уксус уничтожает полезные бактерии и может негативно повлиять на кишечный микробиом.

Среди ключевых веществ, содержащихся в квашеной капусте, особенно выделяется индол-3-карбинол. Это соединение из семейства крестоцветных растений, включая белокочанную и брюссельскую капусту. Исследования показали, что оно обладает детоксикационными и противовоспалительными свойствами, которые способствуют замедлению старения. Точные дозировки индол-3-карбинола для организма пока не установлены, но его регулярное потребление в составе капусты или других овощей уже приносит пользу.

Еще одним важным компонентом является клетчатка, которая содержится в растительных продуктах. Она служит пищей для полезных бактерий в кишечнике, помогает выводить токсины, излишки холестерина и глюкозы, что также влияет на замедление старения. Рекомендованное количество клетчатки для здорового питания — пять порций овощей или фруктов в день.

Кроме того, квашеная капуста богата витамином С, который выполняет роль антиоксиданта, стимулирует выработку коллагена и поддерживает иммунитет. Витамин К, также содержащийся в капусте, необходим для нормальной свертываемости крови и предотвращения кровотечений.

Врачи напоминают: умеренное употребление квашеной капусты в сочетании с разнообразным рационом питания помогает сохранить здоровье и молодость. Однако людям с хроническими заболеваниями следует проконсультироваться с врачом, чтобы определить безопасные порции.