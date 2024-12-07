Гастроэнтеролог Наталья Слюняева дала рекомендации по правильному употреблению жидкости в вечернее время, чтобы избежать нежелательных ночных пробуждений и утренних отеков. По её словам, последний стакан воды следует выпивать за 1,5–2 часа до сна. Это позволяет организму вывести излишки жидкости и снизить нагрузку на почки во время отдыха.

Эксперт отметила, что умеренное потребление воды вечером способствует очищению организма и поддержанию функций желудочно-кишечного тракта. Однако чрезмерное употребление жидкости перед сном может привести к ряду неприятных последствий, включая частые пробуждения для посещения туалета, нарушения сна и появление утренних отеков.

Для тех, кто хочет расслабиться и успокоить нервную систему перед сном, специалист рекомендует выбирать напитки, которые благоприятно влияют на организм. К ним относятся нежирные молочные продукты, травяные чаи, натуральные соки без добавления сахара или простая вода. Такие напитки помогают настроиться на спокойный отдых и улучшают общее самочувствие.

Слюняева предостерегает от употребления напитков, содержащих кофеин и алкоголь. Они отрицательно сказываются на качестве сна, увеличивая вероятность ночных пробуждений и вызывая дополнительную нагрузку на организм. Если человек регулярно сталкивается с нарушениями сна из-за частого мочеиспускания ночью, это сигнал о необходимости пересмотреть питьевой режим.

Эксперт подчеркивает, что корректное распределение потребления жидкости в течение дня играет важную роль для общего здоровья. Соблюдение этих простых правил поможет не только улучшить сон, но и предотвратить появление утренних отеков и дискомфорта.