Горячие супы, такие как борщ, харчо или рассольник, традиционно считаются идеальным блюдом для холодного времени года. Однако врачи предупреждают, что эти блюда подходят далеко не всем. Люди с определенными заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) должны быть особенно осторожны при употреблении насыщенных мясных бульонов.

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской клинической больницы отметила, что такие супы противопоказаны при заболеваниях ЖКТ, включая панкреатит, гастрит, холецистит и энтероколит. Жирные, насыщенные бульоны могут провоцировать боли и жжение в области желудка, что часто является признаком обострения хронических заболеваний.

Особенно негативно употребление подобных супов сказывается на тех, кто страдает повышенной кислотностью или имеет проблемы с поджелудочной железой. По словам врача, жирные компоненты блюда усложняют процесс пищеварения, что может привести к неприятным последствиям, таким как чувство тяжести, изжога и спазмы.

Для людей с заболеваниями ЖКТ врачи советуют выбирать легкие овощные супы или бульоны на основе куриного мяса с минимальным содержанием жира. Такие блюда не только легче усваиваются, но и помогают поддерживать пищеварительную систему в стабильном состоянии.

Кроме того, важно следить за температурой пищи. Слишком горячие блюда могут раздражать слизистую оболочку желудка и усугублять симптомы. Поэтому гастроэнтерологи рекомендуют есть теплую, но не обжигающую пищу.

Следуя этим рекомендациям, можно наслаждаться зимними блюдами без риска ухудшить состояние здоровья, особенно если у вас есть хронические заболевания ЖКТ.