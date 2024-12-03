Плавленый сыр давно стал одним из самых популярных продуктов, используемых в салатах, бутербродах и других блюдах. Однако врач-диетолог Елена Соломатина предупреждает: чрезмерное увлечение этим продуктом может нанести вред здоровью. В интервью радио Sputnik эксперт рассказала о том, на что стоит обратить внимание при выборе и потреблении плавленого сыра.

Плавленый сыр изготавливается с использованием специальных плавильных солей, которые придают ему мягкую консистенцию. Сам по себе этот процесс не представляет опасности, однако качество сырья, используемого для его производства, оставляет вопросы. Соломатина подчеркнула, что в такие сыры часто добавляют вкусовые усилители и химические добавки, что снижает их полезность. Поэтому важно выбирать продукт с минимальным количеством соли и добавок, внимательно изучая состав на упаковке.

Эксперт отметила, что умеренное потребление плавленого сыра допустимо. Например, бутерброд с таким сыром можно включать в рацион до трёх раз в неделю, если использовать цельнозерновой или ржаной хлеб и добавить свежие овощи. Однако есть категории людей, которым следует ограничить или вовсе исключить этот продукт из своего рациона.

Так, гипертоникам необходимо быть особенно осторожными, поскольку соль, содержащаяся в сыре, способствует задержке жидкости в организме, что может привести к повышению артериального давления. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта также стоит избегать плавленого сыра, так как он часто содержит острые ингредиенты, раздражающие слизистую оболочку. Кроме того, продукт отличается высоким содержанием жира, поэтому его избыток нежелателен при повышенном уровне холестерина.

Соломатина напомнила, что выбор качественного плавленого сыра и умеренность в его употреблении помогут избежать негативных последствий для здоровья. Важно помнить, что разнообразное и сбалансированное питание всегда будет лучшим выбором для поддержания хорошего самочувствия.