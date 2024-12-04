Солевой никотин, используемый в жидкостях для вейпов, вызывает серьезную химическую зависимость и несет значительный вред организму. Эту проблему подробно разобрала врач-нарколог и психиатр Елена Синолицая из Волгоградского областного наркологического диспансера.

Солевой никотин был создан искусственно и представляет собой смесь натурального никотина с синтетическими кислотами. Его ключевое отличие от обычного никотина, содержащегося в сигаретах, заключается в высокой скорости проникновения в кровь. Это приводит к мгновенному насыщению организма никотином, что усиливает зависимость. По словам специалиста, в жидкостях для вейпов концентрация солевого никотина значительно выше, чем в натуральном табаке. Кроме того, такие жидкости часто содержат химические добавки и ароматизаторы, увеличивающие вред для здоровья.

Елена Синолицая отметила, что высокое содержание никотина в вейп-жидкостях стимулирует выработку гормонов, вызывает расширение сосудов и скачки артериального давления. Эти изменения могут привести к головным болям, головокружению, а также кислородному голоданию тканей. Постоянные перепады давления увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, никотин негативно воздействует на желудочно-кишечный тракт, вызывая обезвоживание, диарею и нехватку микроэлементов, что проявляется усталостью, раздражительностью, жаждой и другими симптомами.

Воздействие солевого никотина затрагивает и гормональную систему, что может привести к более серьезным последствиям, таким как развитие онкологических заболеваний. Среди других опасных эффектов выделяются гипертонические кризы, депрессия, гипоксия внутренних органов и аллергические реакции.

В России законом запрещена продажа вейп-жидкостей с концентрацией никотина выше 20 мг/мл, но даже в рамках допустимых норм риск развития зависимости остается высоким. У пользователей вейпов быстро формируется как физическая, так и психологическая зависимость. Люди, употребляющие такие жидкости, испытывают сложности с концентрацией, засыпанием и контролем эмоций. Часто у них наблюдаются тремор рук, повышенная раздражительность и тяга к постоянному употреблению.

Для избавления от зависимости специалисты рекомендуют обращаться за помощью к врачам. Профессиональное лечение позволяет не только устранить вредную привычку, но и разобраться в ее причинах, что является важным шагом к полному восстановлению здоровья. Самолечение в таких случаях редко бывает эффективным и может усугубить проблему.