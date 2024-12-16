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Салат оливье — неизменный гость новогоднего стола, но его традиционный рецепт сложно назвать полезным.

Врач-эксперт Вера Сережина рассказала, как снизить калорийность блюда и сделать его более здоровым. Её слова приводит издание “РИАМО“.

Заменяем ингредиенты на полезные

Сережина предлагает несколько ключевых изменений:

  • Картофель на авокадо: вместо варёного картофеля используйте авокадо. Этот продукт богат полезными жирами и улучшает питательную ценность салата.
  • Соленые огурцы на свежие: свежие огурцы менее солёные и содержат больше витаминов.
  • Колбаса на курицу или индейку: отварная грудка птицы станет отличной альтернативой колбасе, снизив содержание жиров и добавив белка.
  • Майонез на греческий йогурт: вместо традиционного соуса используйте йогурт, который сделает блюдо менее жирным и калорийным.

Размер порции — ключ к здоровью

Даже «здоровый» вариант оливье может навредить, если съесть слишком много. Сережина рекомендует ограничиться порцией в 150–200 граммов и учитывать разнообразие других блюд на праздничном столе.

Альтернатива на столе

Ранее гастроэнтеролог Никита Харлов предложил отказаться от больших «тазиков» традиционных салатов в пользу более простых и изысканных блюд. Например, заменить их банками икры, что минимизирует риск отравления продуктами с коротким сроком годности.

Подобные советы помогут сделать праздничный стол не только вкусным, но и полезным. Ведь здоровье — лучший подарок на Новый год.

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