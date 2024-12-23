Синдром праздничного сердца — это особый вид аритмии, который может развиться даже после небольшого количества алкоголя. Как пояснила врач-кардиолог компании «СберЗдоровье» Роксана Портнова в беседе с URA.RU, это состояние чаще всего наблюдается у людей, не привыкших регулярно употреблять спиртные напитки. Она предупредила, что при первых признаках такого нарушения следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Синдром может проявляться как сразу после застолья, так и спустя 12-36 часов. Основные симптомы включают учащенное сердцебиение с нерегулярным ритмом (часто более 100 ударов в минуту), одышку, слабость, боли в области сердца и снижение выносливости при физической нагрузке. Даже небольшое количество алкоголя, например, один или два напитка, способно спровоцировать такое состояние, особенно у тех, кто редко употребляет спиртное.

По словам специалиста, главной причиной развития синдрома является токсическое воздействие алкоголя и продуктов его распада на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, ситуацию могут усугубить обезвоживание, употребление соленой пищи, переизбыток кофеина, недостаток сна и снижение уровня физической активности. В группу повышенного риска входят люди с гипертонией, ожирением, диабетом, хроническими болезнями почек и обструктивным апноэ сна.

Чтобы избежать возникновения подобных проблем, врач рекомендует минимизировать или полностью отказаться от алкоголя. Также важно соблюдать умеренность в потреблении кофеина, придерживаться сбалансированного питания, поддерживать правильный питьевой режим и не пренебрегать полноценным сном. Эти меры помогут снизить вероятность возникновения аритмий и других сердечно-сосудистых осложнений, связанных с праздниками.