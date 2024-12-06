Аллергия на мандарины может проявиться даже после употребления всего одного фрукта. Об этом в интервью aif.ru рассказал врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков, отметив, что развитие аллергической реакции не связано с количеством съеденного продукта, а зависит от множества других факторов.

Поляков привел пример, сравнив аллергию на мандарины с реакцией на пыльцу. По его словам, многие люди летом страдают от поллиноза, хотя количество вдыхаемой пыльцы исчисляется микрограммами. Тем не менее, это может вызывать сильнейшие аллергические реакции.

“Аллергия — это всегда индивидуальная история. Даже небольшая доза продукта, например, грамм ореха, может спровоцировать анафилактический шок у некоторых людей”, — пояснил врач.

Он также подчеркнул, что на вероятность появления аллергии влияет множество факторов: состояние иммунной системы, генетическая предрасположенность, перенесенные заболевания и уровень стресса. Рацион питания человека также играет важную роль, так как он влияет на общее состояние организма.

Кроме того, Поляков отметил, что для большинства россиян наиболее полезной считается скандинавская или нордическая диета. Этот стиль питания, включающий рыбу, овощи, цельнозерновые продукты и минимальное количество сахара, подходит многим. Однако людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует обязательно консультироваться с врачом перед переходом на такую диету.

Врач напомнил, что при возникновении симптомов аллергии, таких как сыпь, зуд, отек или одышка, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, так как аллергические реакции могут быть опасны для жизни.