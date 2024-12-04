В период повышенной заболеваемости вирусными и бактериальными инфекциями, особенно в ноябре и декабре, посещение мест общественного пользования становится более рискованным. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор Вера Ларина, заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета.

По словам специалиста, основной источник распространения инфекций — больной человек, который может не подозревать о своём состоянии. Человек становится заразным за один-два дня до появления симптомов, что делает процесс передачи инфекции практически неконтролируемым. Воздушно-капельным путём передаются такие заболевания, как ОРВИ, грипп, корь, краснуха, ветряная оспа, эпидемический паротит и даже более серьёзные инфекции, например, менингококковая инфекция, скарлатина или дифтерия.

Особую опасность представляет микобактерия туберкулёза, которая может выделяться в окружающую среду в течение нескольких месяцев. Это происходит при кашле, чихании, разговоре или дыхании, причём симптомы заболевания могут долго не проявляться, что увеличивает вероятность заражения окружающих.

Вера Ларина подчёркивает, что риск инфицирования напрямую зависит от индивидуальных особенностей человека, а также от условий внешней среды. Определённые факторы, такие как высокая влажность, скученность и наличие большого числа людей с низким уровнем иммунитета, способствуют распространению инфекций. Именно поэтому многолюдные места, включая бассейны, сауны и аквапарки, становятся особенно опасными в холодное время года.

Находясь в таких местах, можно подхватить не только вирусные заболевания, но и грибковые инфекции, конъюнктивит, аденовирусы, энтеровирусы и ротавирусы. Способствует этому высокая влажность и постоянно теплая температура, создающие благоприятные условия для распространения патогенов. Часто возбудители инфекций передаются через воду, что делает бассейны одной из основных зон риска.

Для предотвращения заражения специалисты рекомендуют избегать мест с большим скоплением людей, соблюдать правила личной гигиены и укреплять иммунитет. Важно помнить, что внимательное отношение к своему здоровью может существенно снизить вероятность заболеть в опасный сезон.