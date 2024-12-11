Повышенное артериальное давление — одна из главных угроз для здоровья человека, способная привести к серьёзным заболеваниям и даже летальному исходу. Кардиолог Валерий Садовой в интервью для портала «Крым 24» рассказал о рисках, связанных с гипертонией, и её возможных последствиях.

Специалист отметил, что высокое давление значительно увеличивает вероятность развития инфаркта, инсульта и других тяжёлых состояний. Одним из наиболее опасных осложнений является разрыв аорты. Это может произойти из-за расслаивающей аневризмы, когда слои аортальной стенки начинают истончаться. В результате такой патологии велик риск кровоизлияния, которое часто приводит к мгновенной смерти.

Кардиолог подчеркнул, что показатели артериального давления зависят от множества факторов, включая эмоциональное состояние, физическую нагрузку и даже погодные условия. Например, стресс или интенсивная активность могут кратковременно повышать давление, создавая дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это особенно опасно для людей, которые уже страдают от гипертонии.

Садовой акцентировал внимание на важности своевременного контроля артериального давления. Людям, входящим в группу риска, следует регулярно пользоваться тонометром и при необходимости обращаться за медицинской помощью. Для поддержания нормальных показателей важно не только следить за своим физическим состоянием, но и избегать избыточных эмоциональных перегрузок.

Врач также напомнил, что гипертония зачастую протекает бессимптомно, что делает её ещё более опасной. Многие пациенты не подозревают о проблемах, пока не столкнутся с серьёзными осложнениями. Поэтому профилактика и регулярные медицинские обследования играют ключевую роль в сохранении здоровья.

Подводя итог, кардиолог призвал каждого внимательно относиться к своему организму и при первых признаках нарушения давления незамедлительно обращаться к специалистам. Только своевременное лечение и профилактические меры могут предотвратить серьёзные последствия.