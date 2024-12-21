Употребление красной икры оказывает благоприятное воздействие на организм, укрепляя нервную, иммунную и репродуктивную системы. Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина в интервью РИА Новости объяснила, почему этот деликатес заслуживает места на столе не только в праздники, но и в повседневном рационе.

Красная икра богата жирами, главным из которых является холестерин. Несмотря на распространённые опасения, этот компонент необходим организму. Как поясняет специалист, холестерин участвует в синтезе желчных кислот, жирорастворимых витаминов и гормонов, а также поддерживает правильное функционирование нервной системы, укрепляет иммунитет и играет важную роль в работе репродуктивной системы.

Кроме того, красная икра является кладезем микроэлементов. Одним из ключевых элементов в её составе является магний. Этот минерал способствует укреплению костной ткани, нормализует сердечный ритм, помогает снижать артериальное давление и регулирует уровень сахара в крови. Также магний устраняет мышечные судороги и уменьшает боли в суставах. Другим важным элементом является фосфор, который незаменим для формирования крепких костей и зубов. Помимо этого, он входит в состав ДНК и РНК, играя ключевую роль в клеточном обмене веществ.

Среди витаминов, содержащихся в красной икре, выделяются жирорастворимые A, D и E. Витамин D обеспечивает рост и здоровье костной системы, а витамин А, или ретинол, жизненно важен для хорошего зрения, иммунитета и репродуктивной функции. Также ретинол помогает организму противостоять развитию онкологических заболеваний. Витамин Е, известный своими антиоксидантными свойствами, предупреждает образование тромбов, улучшает эластичность сосудов и замедляет образование холестериновых бляшек.

Не стоит забывать и о витаминах группы В, таких как В1, В2 и РР (ниацин), которые также входят в состав икры. Эти витамины играют важную роль в поддержании обменных процессов, нормализуют работу нервной системы и участвуют в образовании ферментов.