Врачи-кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус подчеркнули важность завтрака для поддержания здоровья сердца и предотвращения серьезных заболеваний. По словам экспертов, отказ от утреннего приема пищи существенно увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых патологий и других опасных состояний.

Гандельман отметил, что пропуск завтрака может привести к повышению риска преждевременной смерти на 25%. Более того, регулярное игнорирование утреннего приема пищи — четыре-пять раз в неделю — повышает вероятность развития сахарного диабета почти на 55%. По мнению врача, это связано с тем, что утренний прием пищи запускает обменные процессы, поддерживая стабильный уровень сахара в крови и предотвращая резкие скачки инсулина.

Иммунолог Андрей Продеус дополнил, что время начала завтрака также играет важную роль. Если утренний прием пищи откладывается после девяти часов утра, то риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 6% с каждым следующим часом. Это связано с нарушением биологических ритмов организма, которые напрямую влияют на общее состояние здоровья.

Специалисты напоминают, что завтрак не только обеспечивает организм необходимой энергией на начало дня, но и помогает поддерживать стабильный метаболизм. Пропуск утреннего приема пищи может привести к увеличению уровня холестерина, что в долгосрочной перспективе повышает вероятность развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Врачи советуют отдавать предпочтение сбалансированному завтраку, включающему белки, полезные жиры и сложные углеводы. Например, хорошим выбором может стать каша с орехами и фруктами, цельнозерновой хлеб с авокадо или яйца с овощами. Это не только обеспечит чувство сытости, но и снизит риск переедания в течение дня.

Пренебрежение завтраком, по словам экспертов, особенно опасно для людей, имеющих предрасположенность к диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. Регулярное питание с соблюдением режима может стать ключевым фактором в профилактике многих хронических болезней.