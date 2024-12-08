Мандарины давно стали символом Нового года, однако не для всех их употребление безопасно. Как пояснил главный врач медицинской клиники Сергей Длин, у некоторых групп людей этот популярный фрукт может вызывать нежелательные последствия и ухудшать состояние здоровья.

Прежде всего, мандарины следует исключить из рациона тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Этот цитрус повышает кислотность и может раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника. Пациентам с язвой, гастритом или нарушениями в работе желчного пузыря рекомендуется полностью воздержаться от мандаринов, чтобы избежать обострения.

Еще одна группа риска – люди, склонные к аллергическим реакциям. Цитрусовые способны вызывать высыпания, зуд, отек гортани и даже приступы удушья. Особенно важно соблюдать осторожность при первых признаках непереносимости.

Тем, кто страдает сахарным диабетом, мандарины тоже не подойдут в больших количествах. Они повышают уровень сахара в крови, и врачи советуют ограничивать их употребление до 2-3 плодов в неделю.

Заболевания почек – еще одно противопоказание. Кислоты, содержащиеся в мандаринах, могут спровоцировать движение камней в почках, что чревато болевыми приступами и осложнениями.

Беременным женщинам также рекомендуется проявлять осторожность. На поздних сроках беременности цитрусы могут негативно сказаться на состоянии матери и ребенка, особенно если малыш уже полностью сформирован.

Для детей мандарины тоже могут представлять опасность. Учитывая их сильные аллергенные свойства, важно внимательно следить за реакцией организма и вводить фрукт в рацион малышей постепенно.

Наконец, людям с избыточным весом стоит помнить, что мандарины, несмотря на кажущуюся легкость, содержат достаточно калорий. Злоупотребление этим фруктом может помешать контролю веса.

Диетолог-нутрициолог Кристина Пришвина, в свою очередь, отметила, что, несмотря на перечисленные риски, отравление мандаринами – крайне редкое явление. Для этого, по ее словам, пришлось бы съесть около 500 плодов за один раз, что практически невозможно. Однако умеренность и внимательность к собственному здоровью – всегда лучший выбор.