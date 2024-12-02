В период сезонных простуд врачи рекомендуют уделять особое внимание выбору витаминов, которые могут помочь укрепить иммунитет и ускорить восстановление после болезни. Эндокринолог-диетолог Карина Аврамова дала несколько полезных рекомендаций о том, какие добавки стоит включить в рацион в это время.

Одним из ключевых элементов защиты от простуд является витамин С. Аврамова подчеркнула, что лучше выбирать его в форме, которая легче усваивается организмом, например аскорбат кальция. Такой подход позволяет не только укрепить иммунную систему, но и уменьшить вероятность побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта.

Вторым важным компонентом является витамин D. Этот элемент играет ключевую роль в активации клеток иммунной системы, которые уничтожают вирусы и бактерии. Его дефицит особенно часто встречается в зимний период из-за нехватки солнечного света, поэтому врачи настоятельно рекомендуют следить за его уровнем.

Аврамова также отметила важность поддержания здоровой микрофлоры кишечника. Для этого подойдут пробиотики, которые не только улучшают пищеварение, но и способствуют укреплению иммунной системы. Ведь именно в кишечнике находится большая часть клеток, отвечающих за защиту организма.

Ещё одним полезным дополнением может стать комплекс куркумы с черным перцем. Эта комбинация помогает снизить вероятность вирусных заболеваний, а в случае болезни способствует более быстрому выздоровлению. Куркума обладает мощными противовоспалительными свойствами, а черный перец усиливает её действие.

Врач подчеркнула, что при выборе добавок важно консультироваться с профессионалами. Следует обращать внимание на качество продукции, репутацию производителя и правильно подбирать дозировки. Некорректное использование витаминов и добавок может не только не принести пользы, но и нанести вред организму.

Таким образом, продуманное использование витаминов и пищевых добавок в сезон простуд помогает не только снизить риск заражения, но и минимизировать последствия заболеваний. Однако для достижения максимального эффекта Аврамова советует подходить к этому вопросу осознанно и при необходимости обращаться за консультацией к специалистам.