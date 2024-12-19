Красная икра может представлять опасность для здоровья человека из-за риска заражения паразитами — анизакидами, которые способны вызывать анизакидоз. Об этом предупредила кандидат биологических наук и врач-паразитолог Елена Чернышова в беседе с ИА Регнум. Основной угрозой является икра, добытая частным образом или продающаяся на развес, если она не была должным образом обработана.

Как пояснила Чернышова, вакуумная икра в железных банках, произведённая на официальных предприятиях, полностью безопасна при условии соблюдения технологических норм. Но для продуктов, реализуемых в пластиковых контейнерах или на развес, необходима предварительная заморозка. Для уничтожения паразитов икра должна храниться в морозильной камере при температуре -18 градусов несколько дней. Время заморозки зависит от объёма продукта: чем больше количество икры, тем дольше её нужно замораживать.

Специалист также обратила внимание на опасность готовой нарезки красной рыбы, популярной у покупателей для приготовления бутербродов. Чернышова отметила, что существует риск заражения бактериями и гельминтами, если на производстве не были должным образом очищены ножи и разделочные доски. Для минимизации риска заражения такую рыбу также рекомендуется замораживать при температуре -18 градусов на несколько дней перед употреблением.

Эксперт подчеркнула, что соблюдение этих мер предосторожности помогает избежать серьёзных последствий для здоровья, включая аллергические реакции, такие как анафилаксия. Она также советует обращать внимание на качество приобретаемых продуктов и их упаковку, чтобы свести к минимуму риск заражения паразитами и бактериями.