Высокая температура — частый спутник многих заболеваний, но подход к ее снижению должен быть осознанным. Заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники №50 Уфы Айгуль Арсланова рассказала, как правильно бороться с этим симптомом, чтобы не навредить организму.

По словам специалиста, повышение температуры тела — это естественная реакция на инфекцию, сигнализирующая о том, что организм активно борется с возбудителями болезни. Однако, если температура поднимается выше 38,5 градуса, необходимо предпринимать меры по ее снижению. Для этого существует несколько эффективных методов.

Наиболее распространенный способ — прием жаропонижающих препаратов. Айгуль Арсланова рекомендует использовать парацетамол или ибупрофен, которые быстро облегчают состояние пациента. Однако важно строго соблюдать дозировку, указанную в инструкции, и не превышать суточную норму. Самолечение недопустимо, особенно если симптомы сохраняются долго.

Помимо медикаментов, существуют физические методы снижения температуры. Врачи советуют пить больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания и нормализовать теплообмен. Подойдут вода, травяные отвары или слабый чай. Еще один метод — использование теплых ванн или компрессов, которые прикладываются ко лбу. Однако холодная вода противопоказана, так как она может вызвать спазмы сосудов и ухудшить состояние пациента.

Айгуль Арсланова подчеркивает, что при температуре выше 39 градусов, особенно если появляются тревожные симптомы, такие как сильная боль, затрудненное дыхание или спутанность сознания, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Самолечение в таких случаях может быть опасным.

В заключение эксперт напоминает, что своевременное обращение к врачу и соблюдение простых рекомендаций помогут быстрее справиться с болезнью и избежать возможных осложнений.