Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» поделился своим мнением о пользе одной из самых известных советских процедур — лечения банками. По словам специалиста, хотя эта методика долгое время воспринималась как пережиток прошлого, ее эффективность находит все больше подтверждений, в том числе и на современных спортивных соревнованиях.

Агапкин отметил, что когда-то люди смеялись над теми, кто ставил себе банки, ассоциируя эту практику исключительно с советским временем. Однако сегодня ситуация меняется. Врач указал, что среди спортсменов, участвующих в недавних соревнованиях, встречались те, у кого на теле были заметны следы от банок. Это стало признаком того, что процедура действительно полезна.

«Микрогематомы, которые появляются после банок, обладают стимулирующим воздействием на организм, — пояснил Агапкин. — Этот эффект давно подтвержден многочисленными научными исследованиями».

Как отметил врач, современная медицина все чаще обращает внимание на методы, которые ранее казались малоэффективными, но в результате многочисленных исследований находят свое применение.

Таким образом, популярная в советские годы методика, несмотря на свою старинность, продолжает находить применение в современной реабилитации, оказывая положительное влияние на организм.