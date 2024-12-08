Речные круизы в России приобретают все большую популярность среди туристов. В 2024 году спрос на такой вид отдыха вырос на 23% по сравнению с предыдущим годом, согласно данным сервиса «Круиз. Онлайн». Эксперты связывают это с улучшением качества услуг, развитием инфраструктуры и расширением маршрутов.

По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), общий рост круизного туризма в стране за год составит около 8–9%, а пассажиропоток достигнет 800–850 тысяч человек. Председатель совета директоров Круизной компании «Созвездие» Александр Соснин объясняет, что основным фактором повышения интереса к речным круизам стало обновление и модернизация флота. Современные суда стали более комфортными, маршруты разнообразнее, а инфраструктура на берегу улучшилась.

Возвращение забытых маршрутов играет важную роль в привлечении туристов. Например, возобновлены круизы по Иртышу, а также рейсы от Тобольска до Салехарда и Новосибирска по реке Обь. Увеличено число стоянок на Ладожском и Онежском озерах, а также организованы посещения исторических мест, таких как замок Шереметева в Юрино. Эти новшества делают речные круизы конкурентоспособными даже на международном уровне.

Не меньшим спросом пользуются речные маршруты за пределами России. Особенно популярны круизы по Нилу в Египте и Янцзы в Китае. Александр Соснин отмечает, что круиз по Янцзы с посещением дамбы «Три ущелья» становится одним из наиболее привлекательных вариантов для россиян. А маршруты по Нилу благодаря своей доступности продолжают занимать лидирующие позиции среди зарубежных направлений.

Увеличение спроса на речные круизы подтверждает их привлекательность как формы отдыха. Современные маршруты сочетают комфорт, уникальные виды и возможность знакомства с историческими и природными достопримечательностями, что делает их интересными для туристов всех возрастов.