В рамках совмещенной пресс-конференции и прямой линии президент России Владимир Путин ответил на большое количество вопросов, затронув одни из самых актуальных тем для граждан. Одной из центральных стала проблема здравоохранения, которая традиционно вызывает множество обсуждений. Мероприятие продолжалось 4,5 часа, начавшись в полдень, и собрало вопросы о доступности лекарств, нехватке медицинского персонала, ремонте больниц и подготовке новых кадров.

Президент отметил, что вопросы системы здравоохранения занимают второе место среди основных забот россиян. Особое внимание он уделил проблеме кадров в первичном звене медицинской помощи. По словам Владимира Путина, трудности с персоналом практически отсутствуют в стационарах, однако нагрузка на поликлиники остается значительной. Это требует более эффективного распределения ресурсов на уровне региональных органов власти. Глава государства указал, что, несмотря на наличие свободных мест в больницах, проблема нехватки специалистов в амбулаторных учреждениях требует особого подхода.

На примере Волгоградской области было продемонстрировано, как можно модернизировать систему здравоохранения и улучшить качество медицинских услуг. В регионе открыт и функционирует лечебно-консультативный центр онкологического диспансера с поликлиникой, рассчитанной на 700 посещений в смену. Также создана сеть из 14 амбулаторных онкологических центров, где пациенты могут проходить диагностику и получать необходимое лечение. В дополнение к этому в рамках программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе организована круглосуточная работа четырех сосудистых центров.

Служба скорой медицинской помощи также подверглась значительной модернизации. В Волгоградской области функционирует единая дежурно-диспетчерская служба, координирующая работу скорой помощи. За последнее десятилетие автопарк службы пополнился 421 новым автомобилем, что позволяет оказывать помощь быстрее и эффективнее.

Для устранения нехватки медицинского персонала в регионе внедрена программа целевой подготовки специалистов. В 2024 году прием в медицинский колледж на бюджетные места увеличился в четыре раза, а целевой набор в медицинский университет вырос в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом. Эти меры позволили существенно улучшить кадровую ситуацию. Только за первые месяцы 2024 года медицинские учреждения региона приняли на работу 78 специалистов различных профилей, включая терапевтов, педиатров, анестезиологов и онкологов. Из них 49 человек приехали работать в Волгоградскую область из других регионов, воспользовавшись губернаторской программой, предусматривающей единовременные выплаты в размере 2 млн рублей.