На прямой линии с Владимиром Путиным одним из ключевых вопросов стало состояние системы здравоохранения. Жители страны подняли тему нехватки врачей, особенно узкопрофильных специалистов, в поликлиниках. Также были затронуты перебои с поставками лекарств для льготных категорий граждан, что вызывает серьезное беспокойство у пациентов.

Президент отметил, что медицина — это одна из самых важных сфер, требующих внимания. По количеству обращений вопросы, связанные со здравоохранением, оказались на втором месте. Владимир Путин подчеркнул, что корень проблемы лежит в организации медицинской помощи на уровне регионов. В стационарах, по его словам, ситуация относительно стабильна: кадровый дефицит там практически отсутствует, а койки в больницах не всегда заняты в течение года. Однако поликлиники продолжают испытывать серьезные трудности с нагрузкой на персонал и доступностью услуг для населения.

Президент предложил пересмотреть подход к распределению нагрузки между различными уровнями медицинских учреждений. По его мнению, более эффективное использование ресурсов поможет облегчить работу поликлиник и улучшить доступ граждан к врачам.

Еще одной важной темой стала подготовка медицинских специалистов. Путин отметил, что для привлечения кадров в малые города и села уже внедрены программы финансовой поддержки. Врачи, приезжающие работать в небольшие населенные пункты, получают выплаты, что способствует росту числа специалистов в первичном звене здравоохранения. Однако, как подчеркнул президент, этого пока недостаточно, и работа по привлечению кадров должна быть продолжена.

Особое значение, по словам главы государства, имеют образовательные инициативы. Программы целевой подготовки специалистов направлены на то, чтобы выпускники возвращались работать в те регионы, где медицинская помощь особенно необходима. Этот подход помогает не только решить проблему нехватки врачей, но и закрепить специалистов в регионах на долгосрочной основе.

Завершая обсуждение, Владимир Путин заявил, что первичное звено здравоохранения требует постоянного внимания и дальнейшей модернизации. Улучшение условий работы для врачей, обеспечение населения доступной медицинской помощью и устранение дефицита лекарств — это задачи, которые стоят перед властями и требуют системного подхода.