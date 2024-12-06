В Саратове произошло убийство, которое расследуют местные правоохранительные органы. Как сообщили представители полиции изданию «СарИнформ», трагедия произошла в одной из квартир дома на 5-м Динамовском проезде. Тело 49-летнего мужчины с резаной раной на бедре было обнаружено днем 5 декабря.

Подозреваемой оказалась 40-летняя женщина, которая была задержана в тот же день. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Женщина уже дала признательные показания, и сейчас ведется расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

По предварительным данным, конфликт между погибшим и подозреваемой мог возникнуть в ходе ссоры. Однако детали инцидента пока не раскрываются. Следственные органы проводят необходимые экспертизы, в том числе судмедэкспертизу, чтобы подтвердить версию произошедшего и дать точное заключение о причинах смерти.

Правоохранители отмечают, что такие случаи часто связаны с бытовыми конфликтами, которые заканчиваются трагически. Окончательные выводы следствие представит после завершения всех процедур.