Госдума приняла закон, который исключает медработников из-под действия статьи 238 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает издание “ПГ“.

Теперь медицинская помощь не будет рассматриваться как услуга, предоставляемая в рамках гражданско-правовых отношений. Этот шаг, по мнению парламентариев и экспертов, позволит защитить врачей от необоснованных уголовных преследований и сохранить специалистов в профессии.

Почему это важно для врачей и пациентов

Каждый год в Следственный комитет поступает более шести тысяч обращений по поводу медицинских ошибок и ненадлежащей работы врачей. До суда доходит менее 10% случаев, однако даже необоснованные жалобы приводят к уголовным преследованиям, стрессу и массовому оттоку медиков из профессии.

Статья 238 УК ранее предусматривала до двух лет лишения свободы за оказание небезопасных услуг, а при тяжком вреде здоровью или смерти пациента — до шести лет. Это создавало дополнительное давление на врачей, особенно тех, кто работает в экстренной медицине, хирургии и анестезиологии.

Бадма Башанкаев, первый зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья, назвал решение «эпохальным событием для здравоохранения»:

«Медики оказывают помощь, а не услугу. Они каждый день спасают жизни и работают в сложнейших условиях. Новый закон позволит врачам дышать чуть легче».

Как изменится ситуация

Принятый закон чётко разграничивает медицинскую помощь и услуги. Теперь врачи будут защищены от необоснованных уголовных преследований по статье 238 УК. Важно отметить, что это не поставит под угрозу безопасность пациентов: врачи смогут эффективнее выполнять свои обязанности, не опасаясь судебных разбирательств за каждый сложный случай.

Глава Минздрава Михаил Мурашко поблагодарил депутатов за решение:

«Это важное решение для всей системы здравоохранения».

Эксперты подчёркивают, что уголовная ответственность за ошибки и халатность у врачей остаётся, но теперь она будет регулироваться другими статьями УК. Это позволит снизить уровень стресса среди медицинского персонала и привлечь молодёжь в здравоохранение, где на фоне пандемий и кадрового дефицита каждый специалист на вес золота.

Декриминализация медицинской помощи станет важным шагом для развития российской медицины и защиты врачей, которые ежедневно работают в условиях повышенного риска.