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Научный мир России сделал новый шаг в борьбе с онкологическими заболеваниями: начался отбор добровольцев для участия в клинических испытаниях новой вакцины «Энтеромикс». Однако спустя всего несколько дней набор временно приостановили из-за рекордного числа заявок. Вакцина, разработанная НМИЦ радиологии Минздрава и ИМБ имени Энгельгардта РАН, обещает стать прорывом в медицине, открывая новые возможности лечения рака. Подготовка к следующим этапам уже идет, и это вызывает огромный интерес не только среди врачей, но и среди пациентов. Сообщает “Взгляд”.

Согласно заявлениям главного внештатного онколога Минздрава России Андрея Каприна, новая технология была вдохновлена разработками вакцин против COVID-19. Во время пандемии ученые опробовали множество моделей взаимодействия патогенных вирусов с клетками. Некоторые из них, не пригодившиеся для борьбы с коронавирусом, показали высокую эффективность в уничтожении опухолевых клеток. Вакцина «Энтеромикс» не заменяет традиционные методы, такие как химиотерапия или лучевая терапия, а становится их важным дополнением.

Первый этап испытаний, так называемый прескрининг, начался 17 декабря 2024 года. Для участия отбираются пациенты с гистологически подтвержденными солидными опухолями, которые уже исчерпали стандартные методы лечения. Возраст участников ограничен от 18 до 75 лет, а общее состояние здоровья оценивается по международной шкале ECOG. Заявки принимаются через специальный электронный адрес, куда необходимо отправить подробный медицинский эпикриз и результаты анализов.

Интерес к вакцине оказался настолько высоким, что уже 20 декабря процесс отбора временно остановили. Однако, как заявил Каприн, набор возобновится еще в две «волны», после чего начнутся клинические испытания. Эти испытания делятся на три фазы: сначала проверяется безопасность препарата на небольшой группе пациентов, затем — оптимальная дозировка и эффективность, и, наконец, масштабные исследования на тысячах участников. Разработчики допускают возможность объединения первых двух фаз, чтобы ускорить процесс.

Принцип действия вакцины «Энтеромикс» основан на методе онколитических вирусов. Вирусы или другие активные вещества прикрепляются к белкам-транспортировщикам, которые доставляют их прямо к опухоли, уничтожая пораженные клетки. Этот подход называют «троянским конем» из-за его способности целенаправленно атаковать раковые клетки. Также рассматриваются мРНК-вакцины, персонализированные для каждого пациента, что делает лечение максимально точным.

Ожидается, что производство одной дозы вакцины будет стоить около 300 тысяч рублей. Однако в России медицинская помощь традиционно предоставляется бесплатно, и государство намерено сделать эти технологии доступными для всех нуждающихся. По словам разработчиков, себестоимость должна снизиться по мере масштабирования производства.

Первые результаты испытаний планируется опубликовать уже к февралю 2025 года. Разработка «Энтеромикс» — это важный шаг в борьбе с онкологией, который может значительно повысить шансы на выздоровление для миллионов пациентов. Российская медицина вновь демонстрирует потенциал для создания инновационных решений, способных изменить жизнь тысяч людей.

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