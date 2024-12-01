В российский кинопрокат 1 января 2026 года выйдет долгожданный фильм “Простоквашино” от братьев Андреасян. Экранизация основана на знаменитой повести Эдуарда Успенского “Дядя Федор, пес и кот”. Новая кинолента объединит игру реальных актеров и анимационных персонажей. В роли почтальона Печкина зрители увидят Ивана Охлобыстина. Роль Дяди Федора исполнит Роман Панков, а голоса коту Матроскину и псу Шарику подарят Антон Табаков и Павел Деревянко соответственно.

Премьера фильма станет частью ожесточенной конкуренции за новогоднего зрителя. В этот же день на экранах появятся “Чебурашка-2” и “Буратино”. Ожидается, что борьба за аудиторию будет особенно напряженной.

На недавней презентации телеканала ТНТ, где был анонсирован “Простоквашино”, представили множество других проектов. Среди них — продолжения популярных сериалов “Жуки”, “Полярный”, “Казачок”, “Телохранители” и “Патриот”. Также зрителей ждет новый сезон “Универа” под названием “Универ. Молодые”. Особый интерес вызвал анонс сериала “НейроВася” с Владимиром Епифанцевым, где его герой становится носителем нейросети, внедренной прямо в мозг.

Среди новых проектов ТНТ — сериал “Челябинский раджа”, в котором Павел Деревянко перевоплощается в высокопоставленного индийца после нахождения волшебного кольца, а также “Купцы и дети” с Михаилом Пореченковым и “Три сестры” с Ларисой Гузеевой.

На презентации также показали первое промо нового сериала “Алиса в стране чудес” с Анной Пересильд в главной роли. Вечером актриса получила награду за роль в сериале “Слово пацана” на премии “КиноРепортер”.

Зрителей ждут не только сериалы, но и новые телешоу. ТНТ продлевает такие проекты, как “Музыкальная интуиция”, “Битва экстрасенсов”, “Звезды в джунглях” и “Супер Холостяк”. Среди новых шоу выделяются “Караоке Stars”, “Шоу №1” и “Мастер игры”, съемки которого пройдут в Индии.

А уже 8 марта 2025 года телеканал представит специальный выпуск легендарного “Наша Russia”, что станет еще одним подарком для зрителей.