Российские археологи представили результаты исследования погребения представителя древней кочевой элиты, раскопанного три года назад в Оренбургской области.

Среди многочисленных находок особое внимание привлекли фрагменты защитного вооружения, включая бронзовый чешуйчатый шлем с железным назатыльником — первый подобный артефакт, обнаруженный на Южном Урале. Результаты исследования опубликованы в «Нижневолжском археологическом вестнике».

Могила, датируемая последней третью IV века до нашей эры — началом III века до нашей эры, находилась в кургане диаметром 44 метра, расположенном в могильнике Высокая Могила — Студеникин Мар. Этот археологический комплекс, состоящий из более чем 50 курганов, считается важным памятником кочевой культуры и связан с так называемым филипповским кругом.

Археологи обнаружили в центральной части кургана большую погребальную камеру с дромосом длиной 3,5 метра. Внутри были зафиксированы остатки деревянного погребального ложа, следы надпогребальной конструкции и алтарь-жертвенник. Среди обгоревших человеческих останков, вероятно принадлежащих мужчине, лежали артефакты, свидетельствующие о высоком социальном статусе покойного.

Ключевые находки включают:

245 бронзовых наконечников стрел из колчана, а также три отдельных наконечника,

из колчана, а также три отдельных наконечника, Железный нож , серебряная ворворка, наконечники и втоки копий,

, серебряная ворворка, наконечники и втоки копий, Остатки деревянной чаши с золотыми гвоздиками,

Бронзовый котёл и ковш, пострадавшие от огня.

Особый интерес представляют элементы защитного вооружения. Археологи нашли два фрагмента железного доспеха и бронзовый чешуйчатый шлем с железным назатыльником. Шлем состоял из центральной пластины, к которой крепились 13 рядов бронзовых пластин. До этого времени на Южном Урале был обнаружен лишь один подобный шлем, найденный в кургане могильника Филипповка-1.

Примерно в 20 метрах от кургана археологи нашли разрушенный вспашкой жертвенный комплекс, включающий несколько комплектов конской узды. Среди более чем 50 артефактов оказались бронзовые налобники и бляшки с изображениями волчьих голов и фантастических животных, ранее не встречавшиеся на Южном Урале.

Коллекция артефактов из кургана указывает на активные культурные и торговые связи кочевников Южного Урала с другими регионами, включая Поднепровье, Подонье и Северный Кавказ. Находки, такие как бронзовый шлем и богатое оружие, подтверждают высокий статус погребённого, а также значимость региона в истории ранних кочевых обществ эпохи раннего железного века.