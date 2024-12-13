В Киеве введены экстренные отключения электричества, о чём сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на официальные украинские источники. По данным властей, меры продлятся до конца дня и коснутся различных районов столицы. Решение связано с необходимостью экономии энергии и стабилизации работы энергосистемы.

В официальном заявлении, сопровождающем график отключений, подчёркивается, что ситуация требует срочных действий. «Надо срочно помочь энергосистеме», — говорится в сообщении. Власти призывают граждан готовиться к перебоям в электроснабжении и рационально расходовать энергию.

Сообщения об отключениях поступили на фоне новых ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины. По данным украинских властей, российские Вооружённые силы с раннего утра запустили около 120 ракет. Первыми о начале атак сообщили в 05:00 по московскому времени. Удары вызвали масштабные разрушения на ключевых энергетических объектах страны, что ещё больше усугубило и без того сложную ситуацию с энергоснабжением.

В связи с обострением ситуации энергетические компании Украины вынуждены оперативно вводить меры по экономии ресурсов. Отключения света затрагивают жилые районы, административные здания и объекты малого и среднего бизнеса. Жителям столицы рекомендуется запастись водой, зарядить мобильные устройства и при возможности минимизировать использование бытовой техники.

Проблемы с энергоснабжением в Украине остаются одними из наиболее острых в условиях текущего конфликта. Повреждение энергосистемы страны становится значительным испытанием как для гражданского населения, так и для инфраструктуры.