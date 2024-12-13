Снижение бронирований новогодних туров в Абхазию связано с продолжающимися перебоями в подаче электроэнергии. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что несмотря на уменьшение количества новых заявок, аннуляции ранее забронированных поездок пока остаются на минимальном уровне.

Ограничения на подачу электричества в республике, введённые с 1 ноября, постепенно ужесточаются. Первоначально электричество подавалось в течение 4 часов 40 минут в дневное время. Однако с 11 декабря, по данным пресс-службы «Черноморэнерго», продолжительность подачи сократилась до 2 часов 48 минут из-за снижения мощности ИнгурГЭС.

Крупные гостиницы и туристические комплексы стараются поддерживать комфорт для своих гостей за счёт использования генераторов. Тем не менее, туристы, рассматривающие отдых в Абхазии, стали более осторожны при планировании поездок. Это уже отразилось на бронировании летних туров в республику, которые, по информации АТОР, также демонстрируют тенденцию к снижению спроса.

АТОР подчеркивает, что туроператоры продолжают работать в условиях энергокризиса, стараясь минимизировать влияние на туристов. Однако текущая ситуация вынуждает потенциальных клиентов задумываться о выборе альтернативных направлений для отдыха.

Абхазия остаётся популярным местом для новогодних праздников, благодаря её мягкому климату и природной красоте. Однако перебои с электроэнергией и связанные с этим неудобства могут стать серьёзным препятствием для привлечения новых туристов, особенно в зимний период, когда дополнительный комфорт и стабильность становятся приоритетными для отдыхающих.