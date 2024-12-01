В Екатеринбурге вновь оживилась новогодняя сказка — билеты на поезд Деда Мороза разлетелись за считанные минуты. Уже через 25 минут после открытия продаж на сайте «РЖД» все билеты на новогодний состав были распроданы. В 11:00 утра началась продажа, а к 11:25 от билетов не осталось и следа.

Поезд, ставший настоящим символом новогодних праздников, прибудет в уральскую столицу 31 декабря и будет стоять на вокзале с 15:00 до 21:00. В это время посетителей ожидает бесплатная анимационная программа. Однако попасть в сам поезд, а также на сеансы в кукольный театр, который разместился внутри, можно было только по билетам, число которых было строго ограничено.

Как сообщили в телеграм-канале «Поезд Деда Мороза», каждый сеанс в передвижной резиденции Деда Мороза был рассчитан всего на 15 человек, а на кукольный театр — на 26. Количество сеансов зависело от времени, которое поезд проводил в Екатеринбурге. Чтобы успеть приобрести билет, необходимо было не только быстро вводить данные, но и оперативно оплачивать покупку. В инструкции, опубликованной на сайте, был сделан акцент на скорость ввода Ф.И.О. ребенка и оформления оплаты.

Интерес к такому необычному новогоднему аттракциону был не только в Екатеринбурге. Продажа билетов на «Поезд Деда Мороза» прошла успешно и в других городах, а те, кто не успел попасть в праздничную атмосферу этого года, уже с нетерпением ждут следующего запуска волшебного состава.