Ученые из Высшей медико-биологической школы Южно-Уральского государственного университета представили инновационную разработку — квас с высоким содержанием каротиноидов. Этот напиток не только сохраняет традиционный вкус, но и приобретает уникальные свойства, оказывая антиоксидантное, иммуностимулирующее и витаминизирующее действия.

Каротиноиды, используемые в новом квасе, были получены из экстракта хвои с применением метода спиртовой мацерации. Такой подход позволил создать концентрат, который легко добавляется в традиционный рецепт напитка. Как объясняет доцент кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Светлана Меренкова, традиционный квас, изготовленный из зернового сырья, содержит витамины и минеральные вещества, но в нем отсутствуют каротиноиды. Хвоя же богата не только витаминами, но и этими полезными веществами, что делает ее идеальным компонентом для обогащения напитка.

Ключевой особенностью нового кваса является возможность компенсировать недостаток каротиноидов и витамина А в организме человека. Эти вещества важны для поддержания здоровья, улучшения иммунной системы и борьбы с воспалениями. Кроме того, каротиноиды, как отмечают разработчики, продлевают срок годности напитка и способствуют омоложению организма.

Процесс приготовления обогащенного кваса отличается простотой. К традиционному способу изготовления напитка добавлен лишь этап введения хвойного экстракта. При этом вкус кваса остается неизменным, что позволяет сохранить его популярность среди потребителей.

Новинка представляет собой не только полезный, но и долговечный продукт. Антиоксидантные свойства каротиноидов защищают напиток от порчи, а организм человека — от воздействия свободных радикалов. Таким образом, уникальный квас с экстрактом хвои становится настоящим рецептом здоровья и долголетия.