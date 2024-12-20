В Абхазии продолжаются проблемы с подачей электричества, которые уже серьезно отразились на повседневной жизни жителей и работе местных предприятий. Одной из наиболее заметных последствий стало подорожание хлеба — важнейшего продукта питания, спрос на который неизменно высок. Причина повышения цен кроется в необходимости использовать дизельные генераторы для поддержания производства, что существенно увеличивает себестоимость продукции. Пишет “Блокнот“.

В Сухуме цены на хлеб выросли на пять рублей, что подтверждают местные предприниматели. Нонна Чантурия, владелица хлебопекарни, рассказала, что переход на генераторы стал вынужденной мерой из-за постоянных перебоев с электричеством. По её словам, лучше немного повысить стоимость хлеба, чем полностью остановить производство. Однако даже использование генераторов не всегда спасает: в Галском районе на предприятии «Абхазхлеб» генератор вышел из строя, что привело к сокращению объемов производства на 50%. Местные власти направили бригаду для устранения поломки.

Пекари предупреждают, что ситуация может ухудшиться, если существующий график подачи электроэнергии сохранится. Напомним, свет в домах и на предприятиях Абхазии включают только с 21:00 до 07:00, а днём электроэнергия подаётся не более чем на три часа. Это создает трудности не только для хлебопекарен, но и для других предприятий. Владельцы небольших кафе жалуются на отсутствие посетителей из-за холода и темноты в заведениях. Многие кафе выживают только благодаря газовым плитам.

Обычным жителям также приходится нелегко. В домах нет центрального отопления, и люди вынуждены искать альтернативные способы обогрева. Житель Сухума поделился, что был вынужден отправиться в Сочи за генератором, так как в Абхазии их уже не найти. Он пояснил, что генератор необходим для обогрева дома, где есть маленький ребенок.

Несмотря на сложную ситуацию, туристы не спешат отказываться от новогоднего отдыха в Абхазии. По данным РЖД, билеты на предновогодние и новогодние рейсы в этом направлении полностью раскуплены. Абхазия остаётся популярным местом для празднования Нового года, хотя туристы внимательно следят за развитием ситуации. Некоторые уже ищут альтернативные варианты на случай ухудшения обстановки.

В крупных отелях, особенно в Гагре, с которыми сотрудничают российские туроператоры, установлены генераторы, поэтому там проблем с электричеством нет. Тем не менее, эксперты не исключают, что часть туристов может отказаться от поездок, опасаясь праздников в темноте и нехватки горячей еды. Однако есть и те, кто готовы преодолеть любые трудности ради отдыха. Например, туристка из Брянска, Лариса, собирается провести Новый год в Новом Афоне, несмотря на все сложности. Она планирует взять с собой тёплую одежду и повербанки, а готовить еду, если потребуется, даже на костре.

Жители Абхазии с надеждой ждут туристов, которые смогут поддержать местную экономику. «Русские, приезжайте. Везите нам деньги, всё будет хорошо», — пишут абхазы в социальных сетях, демонстрируя привычное для региона гостеприимство и оптимизм.