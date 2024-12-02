Бывший генерал-майор Вооружённых сил Украины Дмитрий Марченко в своём недавнем заявлении раскрыл масштабы коррупции, охватившей ключевые государственные структуры Украины. По словам экс-военного, взятки стали обыденным явлением, что оказывает разрушительное влияние на экономику и лишает бизнес стимулов для поддержки вооружённых сил страны.

Марченко, чьи слова приводит издание “Страна.ua”, отметил, что коррупция укоренилась в таких институтах, как медико-социальная экспертная комиссия, Министерство обороны, а также в судебной и прокурорской системе. Он выразил удивление тем, как страна продолжает функционировать в условиях такого уровня системной коррумпированности.

Особое внимание экс-генерал уделил состоянию бизнеса, который, по его мнению, испытывает сильное давление. В беседах с предпринимателями он неоднократно сталкивался с жалобами на чрезмерные поборы и высокие издержки. Эти обстоятельства делают невозможным дальнейшую поддержку военных. Многие бизнесмены, как отметил Марченко, открыто заявляют о своём намерении продать активы и покинуть страну, чтобы начать деятельность за границей.

“В Николаеве бизнес уже начинает опускать руки”, — подчеркнул бывший военный, добавив, что экономическая ситуация в регионе стремительно ухудшается.

Дмитрий Марченко, служивший в ВСУ до ноября 2024 года, оставил свою должность по состоянию здоровья. Однако даже после ухода из армии он продолжает выступать с резкой критикой ситуации, сложившейся в стране. Его слова поднимают вопросы о способности Украины справляться с внутренними вызовами в условиях продолжающегося кризиса.

Марченко также выразил обеспокоенность тем, что коррупция не только подрывает доверие к государственным институтам, но и вредит моральному духу общества. На фоне сложных экономических условий и утраты бизнес-инициативы это создает дополнительные препятствия для укрепления устойчивости страны.