Сексуальная активность и её регулярность имеют важное значение для общего состояния здоровья женщин, утверждает врач-сексолог из Уфы Артур Салахов. Он отметил, что влияние нерегулярной половой жизни может варьироваться в зависимости от различных факторов, включая психологическое состояние, гормональный баланс и физиологические особенности.

По словам специалиста, для некоторых женщин отсутствие регулярных сексуальных контактов может быть источником стресса и одиночества, что негативно сказывается на их общем самочувствии. В то же время, есть и те, кто находит в воздержании определённые преимущества, например, снижение уровня стресса, особенно если они избегают эмоциональных и физических переживаний, связанных с интимной близостью.

Гормональный фон также играет важную роль. Сексуальные акты стимулируют выработку таких гормонов, как эстроген и окситоцин, которые влияют на настроение и сексуальное желание. Нерегулярная половая жизнь может привести к гормональным колебаниям, что, в свою очередь, отражается на либидо и эмоциональном фоне женщины.

Нельзя забывать и о риске заболеваний. С одной стороны, отсутствие регулярных половых контактов снижает вероятность половых инфекций. Однако с другой стороны, такой образ жизни может способствовать развитию сухости во влагалище, что увеличивает предрасположенность к инфекциям и другим заболеваниям. Кроме того, нерегулярная сексуальная активность может стать причиной проблем с костной тканью, например, остеопороза, который связан с недостаточной физической активностью.

Не менее важным является влияние половой жизни на кровообращение. Интимная активность способствует улучшению циркуляции крови в органах малого таза, что положительно влияет на их функционирование. В свою очередь, длительное воздержание может нарушить этот процесс, что приведет к застою крови и возможным проблемам с функционированием половых органов.

Артур Салахов подчеркивает, что отказ от регулярных половых контактов не является прямой угрозой для женского здоровья, однако важно учитывать индивидуальные особенности каждой женщины. В конечном итоге, здоровье женщины зависит от гармонии во всех аспектах её жизни, включая сексуальную активность.